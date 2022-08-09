فيروس جدري القردة يصل غرينلاند

أفادت وسائل الإعلام المحلية في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك بتسجيل أول إصابتين بفيروس جدري القردة في الجزيرة.

وحسب الإذاعة الدنماركية، فإن المصابين هما موظفان في قاعدة "توليه" العسكرية الأمريكية بشمال غربي غرينلاند، وهما قد دخلا الحجر الصحي.

وأشارت إذاعة KNR المحلية إلى أنه لا يوجد خطر انتشار جدري القردة في المدن والبلدات.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية في 23 يوليو الماضي.

وقد تم تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بجدري القردة حول العالم. وتم رصد عددا من الوفيات جراء الفيروس.

المصدر: نوفوستي