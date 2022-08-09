طهران: روسيا ليست عقبة والبرلمان سيقرر مسألة العودة للاتفاق النووي

أكدت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن "البرلمان سوف يقرر بشأن عودة إيران لقيود الاتفاق النووي، بعد استلامه تقارير بشأن رفع العقوبات عن طهران".

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وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان، أبو الفضل عموئي أن "روسيا ليست عقبة أمام التوصل إلى اتفاق"، مضيفا: "في مفاوضات فيينا لم تؤد الأطراف الأوروبية الدور المطلوب للتوصل إلى اتفاق، رغم أنهم يلعبون دور الوسيط مع الجانب الأمريكي".

وتابع: "من الأسباب التي أدت إلى بعض الليونة في مواقف الغرب هذه الأيام هو إدراكهم لحاجة سوق الطاقة العالمي إلى مزيد من إمدادات النفط الإيراني، ولذلك هم مستعدون لاتخاذ خطوات في هذا المجال".

وأردف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب إرسال تقرير بشأن كيفية رفع العقوبات إلى البرلمان، وسيقرر البرلمان بشأن العودة للقيود النووية".

المصدر: "إيسنا"