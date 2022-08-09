كييف تعترف بأن ثلثي دول العالم لا تدعم أوكرانيا

اعترف ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن ثلثي المجتمع الدولي محايدون أو مؤيدون لروسيا بشأن قضية الصراع في أوكرانيا.

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وفي تصريح للقسم الأوكراني من خدمة "بي بي سي" صرّح بودولاك قائلا: "برأيي، كان الجزء الأكثر إنسانية وحضارة في العالم قد اعترف بروسيا كدولة معتدية وفرض عليها عقوبات شديدة للغاية. لكن ثلثي العالم إما يتخذون موقفا محايدا ويقومون بإجراء بعض الاتصالات التجارية مع روسيا، أو عموما يتخذون مواقف موالية لروسيا".

بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا ، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، تعد استراتيجية طويلة المدى للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيس للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.

روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا ، فقد جرى التخطيط لتنفيذ عملية لـ "نزع السلاح والقضاء على النازية أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي