وضع كارثي في كوريا الجنوبية.. قتلى ومفقودون بسبب الأمطار الغزيرة في سيئول (فيديو)

قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون، وفيما البحث جار عن 6 مفقودين بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي على المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية، بما فيها منطقة العاصمة سيئول، يومي الاثنين والثلاثاء.

وقدر المقر المركزي للسلامة والإجراءات المضادة للكوارث الأضرار بـ 7 قتلى (5 في سيئول واثنان في إقليم كيونغكي)، و6 مفقودين (4 في سيئول واثنان في إقليم كيونغكي)، و7 جرحى، حتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة.

Aller à busan/incheon pourquoi faire??? Séoul c’est déjà une plage https://t.co/UhMycKrfyq — Nees ⩜⃝yze 🧚🏼‍♀️Mingi day✨ (@sailorayze) August 8, 2022

كما أسفر سقوط الأمطار الغزيرة عن تشريد 163 شخصا من 107 أسر في سيئول وإقليم كيونغكي ومدينة إنتشون، غرب سيئول.

وسجلت كميات الأمطار في شين ديهبانغ دونغ في منطقة دونغجاك 141.5 ملم في الساعة حتى الساعة 9:05 مساء يوم الاثنين، وهي أعلى كميات هطلت على سيئول في 80 سنة، عند تسجيل 118.6 ملم في يوم 5 أغسطس عام 1942.

La ville de séoul est totalement submergé par l'eau on espère que tous le monde est en sécurité chez eux 🙏pic.twitter.com/y0TvW59gDk — 𝗠𝗼𝗰𝗵𝗶𝗕𝗮𝗯𝘆 ⁷ (@MochiBaby_7) August 8, 2022

وتتراوح معدلات الأمطار بين 30 - 50 ملم في الساعة في بعض المناطق في المناطق الوسطى في الساعة السادسة صباح اليوم.

Le personnage principale de tout Séoul, le boug sa voiture coule mais il a le temps de capturer le moment en selfie pic.twitter.com/a7TE8fRYAm — dew wifey ⁸ (@fgluoluo) August 8, 2022

المصدر: يونهاب