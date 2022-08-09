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الولايات المتحدة.. الحكم على أب وابنه بالسجن مدى الحياة في جريمة كراهية أدت لمقتل أحمد أربيري

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الولايات المتحدة.. الحكم على أب وابنه بالسجن مدى الحياة في جريمة كراهية أدت لمقتل أحمد أربيري
أحمد أربيري
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حكم القضاء الأمريكي على أب ونجله بالسجن مدى الحياة وعلى جارهما بالسجن 35 عاما في إدانتهم بارتكاب جريمة كراهية أدت لقتلهم ذو الأصول الإفريقية أحمد أربيري عام 2020.

وحكمت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليزا جودبي وود على غريغوري وترافيس ماكمايكل الأب والابن الذين أدينوا بقتل أحمد أربيري بالسجن مدى الحياة لإدانتهم الفيدرالية بجريمة كراهية وتهم محاولة الاختطاف واستخدام الأسلحة.

وحكم على جارهما وليام رودي برايان جونيور، الرجل الثالث المتورط في مقتل أربيري بالسجن 35 عاما.

وقالت واندا كوبر جونز والدة أربيري بعد جلسة المحكمة: "أنا مرتاحة للغاية، أنا سعيدة وممتنة".

وأضافت: "أود أن أتقدم بالشكر لكل من وقف معنا خلال هذه الفترة الطويلة".





المصدر: CNN

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