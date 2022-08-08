وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على "تورنيدو كاش"

فرضت واشنطن عقوبات على خدمة "تورنيدو كاش" للعملات المشفرة التي تسمح للمستخدمين بإخفاء معاملاتهم، بناء على أدلة بأن قراصنة كوريين شماليين يعتمدون عليها لغسل المكاسب غير المشروعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، صادق اليوم الاثنين، على فرض عقوبات على خدمة "تورنيدو كاش" للعملات المشفرة، والتي تم استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019".

وأوضحت أن "ذلك يشمل ذلك أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة Lazarus Group ، وهي مجموعة قرصنة ترعاها كوريا الشمالية، وفرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة في عام 2019، في أكبر عملية سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن"، مبينة أنه "تم استخدام الخدمة لاحقا لغسل أكثر من 96 مليون دولار من أموال مجموعة القرصنة 2022 Harmony Bridge Heist، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من مجموعة القرصنة Nomad Heist".

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية