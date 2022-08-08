مصدر عسكري فرنسي: البنتاغون تعاقد مع مقاتلين مقابل المال للمشاركة في الصراع الأوكراني

نقلت مجلة "كوسور" عن مصدر عسكري فرنسي، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لجأت إلى تكتيك جديد هو توظيف "مساعدين" متعاقدين مقابل المال، للمشاركة في الحرب إلى جانب اوكرانيا.

ووفق المجلة :"صحيح، لم يكن هؤلاء جنودا أمريكيين حقيقيين، لكنهم مساعدون متعاقدون يؤدون دورهم. ولأول مرة، يستخدم البنتاغون مثل هذه التكتيكات على وجه التحديد في أوكرانيا، إنه نوع من الاستعانة بمصادر خارجية، يبحث عن متخصصين مستعدين مقابل المال للمشاركة في أعمال عدائية واسعة النطاق في أوكرانيا".

وأوضحت المجلة أن هذا النوع من المرتزقة يعملون "في كل مكان وفي جميع ساحات القتال".

المصدر: نوفوستي