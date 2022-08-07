الخارجية الأمريكية "تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وحثت الخارجية في بيان يوم تعليقا على العدوان الإسرائيلي، الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد بعد الغارات الجوية على غزة والهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدز قد قال في تغريدة الجمعة عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ بأن لإسرائيل الحق في حماية نفسها.. إننا نتعامل مع مختلف الأطراف ونحث الجميع على التهدئة".

The United States firmly believes that Israel has a right to protect itself. We are engaging with different parties and urge all sides for calm. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) August 5, 2022

المصدر: وكالات