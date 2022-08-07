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الخارجية الأمريكية "تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

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الخارجية الأمريكية
Gettyimages.ru
وزارة الخارجية الأمريكية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وحثت الخارجية في بيان يوم تعليقا على العدوان الإسرائيلي، الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد بعد الغارات الجوية على غزة والهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدز قد قال في تغريدة الجمعة عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ بأن لإسرائيل الحق في حماية نفسها.. إننا نتعامل مع مختلف الأطراف ونحث الجميع على التهدئة".

المصدر: وكالات

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