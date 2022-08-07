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الأمم المتحدة: 4 سفن حصلت محملة بالمواد الغذائية حصلت على الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية

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الأمم المتحدة: 4 سفن حصلت محملة بالمواد الغذائية حصلت على الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية
AFP
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أعلنت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك أعطى الإذن لـ 4 سفن محملة بالمواد بالحبوب والزيت بمغادرة الموانئ الأوكرانية في 7 أغسطس.

وقال المنظمة في بيان لها إن "مركز التنسيق المشترك سمح لخمس سفن بدخول الممر الإنساني البحري، وستبحر أربع سفن من تشيرنومورسك وأوديسا وستنقل 161084 طنا من المواد الغذائية".

وأضافت أن "سفينة MV OSPREY S الراسية بالقرب من اسطنبول حصلت على إذن بالوصول إلى ميناء تشيرنومورسك".

وأوضحت أن "سفينتي الشحن MV GLORY و MV RIVA WIND ستسلم أكثر من 100000 طن من الذرة إلى تركيا  وستتوجه السفينة MV STAR HELENA إلى الصين مع 45000 طن من الدقيق، وستسلم السفينة MV MUSTAFA NECATI 6000 طن من زيت عباد الشمس لإيطاليا".

وأشارت إلى أنه "سيتم فحص جميع السفن في تركيا ضمن الإجراءات المتبعة".

 

المصدر: "تاس" 

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