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عضو كنيست إسرائيلي يميني: سنذهب غدا إلى الحرم القدسي بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية

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عضو كنيست إسرائيلي يميني: سنذهب غدا إلى الحرم القدسي بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية
قبة الصخرة - القدس
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أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير عن التوجه غدا الأحد إلى الحرم القدسي بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال بن غفير الذي يرأس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "سنتوجع إلى الحرم القدسي غدا الساعة 8:30".

وأضاف أنه "تم التنسيق المسبق مع ضباط الكنيست والشرطة الإسرائيلية قبل حوالي أسبوع".

وتابع: "يجب ألا نستسلم لـ"الجهاد" والإرهاب، نحن أصحاب دولة إسرائيل وكلما شعرنا بهذا وتصرفنا بهذه سيفهم الأعداء الرسالة".



المصدر: RT

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