عضو كنيست إسرائيلي يميني: سنذهب غدا إلى الحرم القدسي بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية

أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير عن التوجه غدا الأحد إلى الحرم القدسي بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال بن غفير الذي يرأس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية): "سنتوجع إلى الحرم القدسي غدا الساعة 8:30".

وأضاف أنه "تم التنسيق المسبق مع ضباط الكنيست والشرطة الإسرائيلية قبل حوالي أسبوع".

وتابع: "يجب ألا نستسلم لـ"الجهاد" والإرهاب، نحن أصحاب دولة إسرائيل وكلما شعرنا بهذا وتصرفنا بهذه سيفهم الأعداء الرسالة".







المصدر: RT