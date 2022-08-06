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رئيس وكالة الطاقة الذرية يحذر من كارثة نووية على خلفية قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيا النووية

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رئيس وكالة الطاقة الذرية يحذر من كارثة نووية على خلفية قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيا النووية
AP Theresa Wey
رافائيل غروسي
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أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه إزاء قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيا النووية.

وقال غروسي: "أشعر بقلق بالغ إزاء قصف أمس لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الأمر الذي يسلط الضوء على الخطر الحقيقي لحدوث كارثة نووية".

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وأشار إلى أن الأعمال العسكرية التي تهدد سلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا "غير مقبولة على الإطلاق ويجب منعها بأي ثمن".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية.

وحذرت الدفاع الروسية من أن القصف المدفعي للجيش الأوكراني على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير وحوادث إشعاعية.

المصدر: نوفوستي

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