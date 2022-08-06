بكين: لن نسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى نظام قانون الغابة

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى حالة سيطرة قانون الغابة بدلا من القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية.

إقرأ المزيد

وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي على هامش اللقاءات الوزارية لمنظمة آسيان في عاصمة كمبوديا مدينة بنوم بنه: "سندافع بحزم عن سيادة ووحدة الأراضي الصينية وردع المحاولات الأمريكية لاستخدام تايوان لمراقبة الصين، وسنزيل أوهام قيادة تايوان بشأن احتمال اعتمادها على الولايات المتحدة في سعيها للاستقلال. وفي الوقت ذاته نراعي القانون الدولي والأحكام الرئيسية للعلاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص، القانون الدولي حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "إذا تم تجاهل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فسوف يعود العالم إلى قانون الغابة، وستكون الولايات المتحدة أكثر تعجرفا في معاملة الدول الأخرى من موقع القوة والسيطرة عليها وخاصة على العديد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وتابع: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك، وعلى جميع الدول أن تتحد لمواجهة ذلك ومنع تراجع الحضارة البشرية".

المصدر: نوفوستي