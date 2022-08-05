الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في الحالات القصوى

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز أن واشنطن ستنظر في إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الحالات القصوى فقط ولحماية المصالح الحيوية.

وقالت جينكينز في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إن "الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الظروف القصوى لحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا فقط".

وأضافت: "الولايات المتحدة لن تستخدم أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: نوفوستي