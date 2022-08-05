 
مباشر

بكين تلغي اجتماع عمل لممثلي وزارة الدفاع الصينية والولايات المتحدة

أخبار العالم

بكين تلغي اجتماع عمل لممثلي وزارة الدفاع الصينية والولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk31

ألغت الصين اجتماع عمل بين ممثلين عن جمهورية الصين الشعبية ووزارة الدفاع الأمريكية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، "ردا على زيارة بيلوسي لتايوان بالرغم من الاحتجاجات الصينية، قررت وزارة الخارجية الصينية إلغاء اجتماع عمل بين جمهورية الصين الشعبية ووزارتي الدفاع الأمريكية".

إقرأ المزيد
الخارجية الصينية تفرض عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان
الخارجية الصينية تفرض عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان

ولفت البيان إلى أن الصين ستوقف الحوار على مستوى القيادتين العسكريتين الإقليميتين للصين والولايات المتحدة، وكذلك اجتماعات مع ممثلين أمريكيين في إطار آلية ضمان الأمن البحري.

وأججت زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان التوتر بين الصين والولايات المتحدة وتايوان، إذ اعتبرت الصين أنه أنه تدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور