شركة "طيران سيشل" تحصل على أول موافقة لتسيير رحلاتها من إسرائيل فوق الأجواء السعودية

أعلنت شركة "طيران سيشل" حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدني السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب وماهية في جمهورية سيشل.

إقرأ المزيد

وأفادت قناة "I24" العبرية نقلا عن موقع "باسبورت نيوز" المختص بشؤون السياحة والرحلات، أن الرحلة الأولى انطلقت صباح اليوم الأربعاء من مطار بن غوريون وعبرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية في طريقها إلى جمهورية سيشل، وهي دولة جزيرية في إفريقيا تتواجد في المحيط الهندي مكونة من عدة جزر، في حين أنها كانت مضطرة حتى اليوم التحليق فوق المياه الدولية بمسار غير مباشر وبارتفاع دون المستوى الأمثل.

وأوضح الإعلام العبري أن شركة "طيران سيشل" تشغل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعية بين تل أبيب وماهية، في جمهورية سيشل، ورحلات ربط إلى جزر أخرى، وتستخدم في رحلاتها طائرات من طراز ايرباص "A320neo" وتستغرق الرحلة 6 ساعات و20 دقيقة.

وتمت الإشارة إلى أن "طيران سيشل" هي "الشركة الأولى التي تحصل على الموافقة السعودية لتسيير رحلات من إسرائيل فوق المجال الجوي السعودي غير متوجهة إلى الإمارات، وأن الشركات الإسرائيلية "إل عال" و"أركيا" قدمت طلبا مماثلا للسلطات السعودية للتحليق فوق اجوائها برحلاتها الى الشرق الأقصى ولم تحصل على الموافقة السعودية حتى الآن.

المصدر: "I24"