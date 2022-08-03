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لافروف: زيارة بيلوسي لتايوان تعكس سعي واشنطن لإثبات قدرتها على الإفلات من المحاسبة

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لافروف: زيارة بيلوسي لتايوان تعكس سعي واشنطن لإثبات قدرتها على الإفلات من المحاسبة
Sputnik
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تعكس حرص الولايات المتحدة على الإثبات للجميع أنها لا تخضع لأي محاسبة.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره في ميانمار وونا ماونج لوين اليوم الأربعاء.

وقال لافروف: "لا أريد إطلاق أحكام بشأن دوافعهم (الأمريكيين)، لكن ليس لدي أدى شك في أن ذلك يعكس نفس الخط الذي شاهدناه فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، وهي رغبة في الإثبات للجميع أنهم فوق أي محاسبة وأن لا محظورات بالنسبة لهم".

وشدد لافروف على أنه "لا يرى سببا آخر لخلق مثل هذه التوترات من فراغ، مع علمهم التام بما يعنيه ذلك (زيارة بيلوسي) لجمهورية الصين الشعبية".

وفي وقت سابق وصفت الخارجية الروسية زيارة بيلوسي بأنها "استفزاز سافر يأتي في سياق النهج العدواني الأمريكي الرامي إلى ردع الصين".

ومن ميانمار يتوجه لافروف اليوم إلى بنوم بنه عاصمة كمبوديا، حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية.

المصدر: "تاس"

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