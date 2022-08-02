واشنطن تعلن نشر مجموعة سفن حربية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية نشر سفن حربية بينها حاملة "رونالد ريغان" في بحر الصين الجنوبي، تزامنا مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقالت القيادة لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "مجموعة رونالد ريغان الهجومية، بما فيها حاملة الطائرات رونالد ريغان (CVN 76) ، والمدمرات USS Higgins (DDG 76) ، USS Antietam (CG54) ، USS Chancellorsville (CG 62 تجري دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي وبحر الفلبين".

إقرأ المزيد

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان مساء الثلاثاء رغم احتجاجات بكين.

و ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في البنتاغون أن سفنا عسكرية أمريكية كانت تبحر بالقرب من الجزيرة على خلفية زيارة.







المصدر: "نوفوستي"