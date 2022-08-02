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تركيا.. حزب "الشعب الجمهوري" المعارض يسمي مرشحه لمنافسة أردوغان (فيديو)

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تركيا.. حزب
Gettyimages.ru
تركيا.. حزب "الشعب الجمهوري" المعارض يسمي مرشحه لمنافسة أردوغان
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أعلن أنجين ألتاي، نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، ترشيح الحزب زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد.

ورفض ألتاي الحديث عن مرشح تحالف الأحزاب المعارضة الستة، وقال: "في الوقت الذي لا يمكنني فيه الحديث عن مرشح الطاولة المستديرة، فإن مرشح حزبنا هو رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو".

كما طالب ألتاي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإجراء انتخابات مبكرة.

يذكر أن تحالف الأحزاب الستة المعارضة يرفض الإعلان مبكرا عن مرشحه المشترك، رغم مطالبة الرئيس أردوغان بذلك صراحة، خوفا من استهدافه أو حتى اعتقاله، حسب المعارضين.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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