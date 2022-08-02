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الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على زيارة بيلوسي لتايوان

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الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على زيارة بيلوسي لتايوان
Gettyimages.ru
علم الصين
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استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي لدى بكين بيكولاس بيرنز، لتسليمه مذكرة احتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم تفويض نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ لاستدعاء السفير الأمريكي لدى الصين بيرنز على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية، للتعبير عن الاحتجاج للولايات المتحدة نيابة عن الحكومة الصينية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان".

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المصدر: "نوفوستي"

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