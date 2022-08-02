الخارجية الصينية تدين بشدة زيارة بيلوسي لتايوان

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية، معربة عن احتجاجها الشديد على هذه الخطوة.

وقالت الخارجية الصينية: "إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

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وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.

وحطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.

وأصبحت نانسي بيلوسي أول زعيمة من الكونغرس الأمريكي تزور تايوان منذ عام 1997.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية في سلسلة خلافة الرئاسة الأمريكية والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن واشنطن يجب أن تلتزم بمبدأ صين واحدة و"أولئك الذين يلعبون بالنار سوف يموتون بها".

بايدن بدوره أبلغ شي بأن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وأن واشنطن تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار حول مضيق تايوان.

المصدر: وكالات