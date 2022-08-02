 
مباشر

مقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان

أخبار العالم

مقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان
Gettyimages.ru
مقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjd8

أفاد التلفزيون الصيني مساء الثلاثاء بأن مقاتلات صينية عبرت مضيق تايوان، مع استمرار التوتر الحاصل إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

إقرأ المزيد
بالصور والفيديو.. بيلوسي تنزل من الطائرة في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه
بالصور والفيديو.. بيلوسي تنزل من الطائرة في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه

وقالت قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية إن "مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتأتي التحركات الصينية على خلفية زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وسط اعتراض وتهديد بكين.

وسوف تكون زيارة بيلوسي هي الأولى لمسؤول أمريكي بمثل هذا المستوى إلى تايوان منذ 25 عاما.

وتنظر الصين إلى زيارات المسؤولين الأمريكيين لتايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تقول بكين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، على أنها إرسال إشارة مشجعة للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة.

إقرأ المزيد
طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية
طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية

ولا يوجد لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان ولكنها ألزمت نفسها "بموجب قانون أمريكي بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها".

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية في سلسلة خلافة الرئاسة الأمريكية والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن واشنطن يجب أن تلتزم بمبدأ صين واحدة و"أولئك الذين يلعبون بالنار سوف يموتون بها".

بايدن بدوره أبلغ شي بأن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وأن واشنطن تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار حول مضيق تايوان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور