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قائد الحرس الثوري الإيراني: فضاء الولايات المتحدة السياسي يشهد تراجعا وفشلا

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قائد الحرس الثوري الإيراني: فضاء الولايات المتحدة السياسي يشهد تراجعا وفشلا
AFP
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن فضاء الولايات المتحدة السياسي يشهد التراجع والفشل.

وقال اللواء سلامي: "لا يمكن اليوم للسعودية أن تفعل أي شيء لأمريكا ولا أمريكا للسعودية".

وأضاف: "السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها الاقتصادية هي نفسها".

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى بلاده من رحلته الأخيرة إلى المنطقة خالي الوفاض.

وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن مشاكل أعداء طهران هي أكثر بكثير من مشاكلنا.

وتابع اللواء سلامي قائلا: "اضطراب العدو واضح للعيان".

وأردف بالقول: "يمكنكم اليوم المشي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ورؤية قوة الإسلام".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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