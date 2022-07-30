جنوب إفريقيا.. مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون 8 نساء

اقتحم مسلحون موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا، واغتصبوا 8 شابات كن يشاركن في التصوير.

وأوضح وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي، يوم السبت، أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء، الذي وقع الخميس، في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

وقال للصحفيين إن العصابة هاجمت فريق العمل، أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.

وأشار إلى أن الشابات اللواتي تعرضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتا إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال.

كما تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُردوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وقال سيلي للصحفيين على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم يوم السبت في جوهانسبرغ "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في المؤتمر نفسه أنه أمر وزير الشرطة بـ"ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة".

وتتلقى شرطة جنوب إفريقيا كل 12 دقيقة بلاغا في المعدل مرتبطا بحالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الابلاغ عنها.

المصدر: أ ف ب