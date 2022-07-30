تركيا تحيد المسؤول عن تفجير إرهابي بإسطنبول 2008 بعملية شمال شرق سوريا

تمكنت المخابرات التركية من تحييد عنصر من تنظيم "بي كي كي" في سوريا، و"المسؤول عن تفجير في إسطنبول أدى إلى مقتل 18 شخصا عام 2008" بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، السبت، أن المخابرات التركية توصلت إلى معلومة انتقال "الإرهابي نصرت تبيش" الى سوريا من العراق التي فر إليها عقب التفجير الإرهابي في 2008.

وأوضحت أن المخابرات التركية رصدت "تبيش" في أحد المنازل بمحافظة الحسكة السورية شمال شرقي البلاد.

وأكدت أن عناصر المخابرات تمكنت من تحييد الإرهابي عبر عملية خاصة نفذتها على مقر إقامته.

ووفق المصادر، انضم "تبيش" إلى "بي كي كي" في 1995 وتولى مناصب في صفوف التنظيم، وكان أحد المسؤولين عن "تفجير إرهابي" وقع في منطقة "غون غوران" بإسطنبول عام 2008 أدى إلى مقتل 18 فردا بينهم 5 أطفال، وإصابة 154 آخرين بجروح.

المصدر: الأناضول