إيران.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعلنت إيران ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في أنحاء البلاد هذا الأسبوع إلى 53 قتيلا، بينهم من لقوا حتفهم في انزلاق طيني في العاصمة طهران يوم الخميس.

وقال تقرير للتليفزيون الرسمي إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في قريتين، شمال غرب وشمال شرق طهران، بعد أن تسببت الرياح الموسمية في هطول أمطار غزيرة أدت لحدوث انهيارات أرضية.

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وقتل 24 شخصا على الأقل في 8 محافظات أخرى، وتضررت 21 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية بالأمطار الغزيرة.

وسادت مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر حيث لا يزال 16 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، علما أنه قد تم العثور على المزيد من الجثث بعد انحسار هطول الأمطار.

وذكر التقرير أن قوات الجيش انضمت إلى جهود الإنقاذ، وتساعد في نقل الآلاف من مناطق نائية إلى أماكن أكثر أمانا.

والأسبوع الماضي راح ضحية الفيضانات المفاجئة في محافظة فارس الجنوبية 22 شخصا، وتضررت نحو 24 قرية في المحافظة.

المصدر: أ ب