"نوفوستي": هاكرز روس اخترقوا خوادم جامعة الدفاع الأوكرانية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن أحد أفراد جماعة RaHDIt للهاكرز، بأنهم اخترقوا خوادم الجامعة الوطنية للدفاع الأوكرانية.

وقال الهاكر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن جماعتي Beregini وRaHDIt هاجمتا خوادم الجامعة المذكورة في يوم قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

وأضاف أنهم تمكنوا من سرقة المواد الدراسية وقوائم أسماء أساتذة وطلبة وخريجي الجامعة المذكورة.

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يذكر أن جماعة RaHDIt كانت قد نشرت في يونيو الماضي بيانات أكثر من 700 موظف في جهاز الأمن الأوكراني، وقبل أسبوعين بيانات موظفي الإدارة العامة لاستخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية اخترقت الجماعة 755 موقعا حكوميا أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي