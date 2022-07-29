دعوات برلمانية ألمانية لتوريد الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي-2"
Globallookpress
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دعا كلاوس إرنست، رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ بالبرلمان الألماني، لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط " السيل الشمالي-2" الذي علّقت برلين تشغيله بموجب العقوبات.
واعتبر إرنست أنه لا يهم أي أنبوب ينقل الغاز إلى ألمانيا طالما هو روسي.
وأكد لوكالة "تاس" أن قضية "السيل الشمالي-2" تحمل طابعا رمزيا إلى حد ما.
وشدد على أنه إذا كان توريد الغاز لألمانيا لا يتحقق إلا بمساعدة "السيل الشمالي-2"، فيجب على برلين التحدث عن تشغيله في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن روسيا تؤكد استعدادها لتزويد ألمانيا بالغاز عبر الخط المذكور، في ظل تراجع طاقة الضخ عبر "السيل الشمالي-1"، الخاضع للصيانة في بعض مقاطعه.
المصدر: RT