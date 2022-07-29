دعوات برلمانية ألمانية لتوريد الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي-2"

دعا كلاوس إرنست، رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ بالبرلمان الألماني، لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط " السيل الشمالي-2" الذي علّقت برلين تشغيله بموجب العقوبات.

واعتبر إرنست أنه لا يهم أي أنبوب ينقل الغاز إلى ألمانيا طالما هو روسي.

وأكد لوكالة "تاس" أن قضية "السيل الشمالي-2" تحمل طابعا رمزيا إلى حد ما.

وشدد على أنه إذا كان توريد الغاز لألمانيا لا يتحقق إلا بمساعدة "السيل الشمالي-2"، فيجب على برلين التحدث عن تشغيله في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن روسيا تؤكد استعدادها لتزويد ألمانيا بالغاز عبر الخط المذكور، في ظل تراجع طاقة الضخ عبر "السيل الشمالي-1"، الخاضع للصيانة في بعض مقاطعه.

المصدر: RT