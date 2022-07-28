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زاخاروفا: لافروف سينظر في طلب بلينكين مهاتفته عندما سيسمح وقته بذلك

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زاخاروفا: لافروف سينظر في طلب بلينكين مهاتفته عندما سيسمح وقته بذلك
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سينظر في طلب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين مهاتفته، عندما سيسمح وقت لافروف بذلك.

وقالت زاخاروفا: "سينظر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الطلب عندما سيسمح وقت بذلك. الآن لديه جدول مكثف من الاتصالات الدولية، واجتماع مجلس وزراء خارجية دول "منظمة شنغهاي للتعاون" في طشقند، واجتماعات الثنائية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة وجهت إلى روسيا طلبا رسميا لإجراء اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

المصدر: RT

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