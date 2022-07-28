منظمات غير حكومية: أكثر من 1000 مهاجر أنقذوا في المتوسط ينتظرون إنزالهم

أعلنت منظمات غير حكومية أن أكثر من 1000 مهاجر غير شرعيين تم إنقاذهم في مياه المتوسط، ينتظرون إنزالهم في الموانئ الأوروبية، حيث لا يزالون عالقين في سفن الإغاثة.

وكان 659 شخصا على متن سفينة Geo Barents التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" و387 على متن سفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها "إس أو إس المتوسط" و438 على متن "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش".

Also @MSF_Sea has rescued hundreds of people in the #Mediterranean in recent days. 659 people were taken on board the #GeoBarents in 11 rescue operations and are now waiting there for a port of safety - as are 387 people on the #OceanViking. They all need to get ashore! https://t.co/3gUHDg4Cvg — Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 28, 2022

وأعلنت "سي ووتش" مساء الخميس أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينتها بالرسو في ميناء تارانتو جنوب إيطاليا.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على "تويتر": "مصدر ارتياح كبير ولكن قلق أيضا: أمامنا رحلة ليومين مما يعني معاناة إضافية لأولئك الذين عانوا كثيرا أصلا".

⭕ Port of safety for the #SeaWatch3! The 🇮🇹 authorities have assigned us Taranto for the disembarkation. Relief on the one hand, disenchantment on the other, because the way there takes almost 2 days. More unnecessary hours that the people on board have to endure in the heat. pic.twitter.com/AfpsRfmDhz — Sea-Watch International (@seawatch_intl) July 28, 2022

ووصل آلاف المهاجرين في الأسابيع الأخيرة إلى جزيرتي لامبيدوسا وصقلية الإيطاليتين، على متن قوارب أو مراكب صيد أو حتى ممن تم إنقاذهم في البحر من قبل المنظمات غير الحكومية أو خفر السواحل الإيطاليين.

ومنذ الأول من يناير 2022 وصل 38778 مهاجرا إلى إيطاليا من طريق البحر مقابل 27771 خلال الفترة نفسها من عام 2021، و12999 في 2020 بحسب وزارة الداخلية.

المصدر: أ ف ب