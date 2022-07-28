زاخاروفا لزيلينسكي: لا مانع إذن من إطلاق "روسيا" على جزء من أوكرانيا

خاطبت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بكنية "الأمير فولوديمير" في تعليق ساخر لها على تصريحه الأخير بشأن أصل أوكرانيا.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا في قناتها الخاصة على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "الأمير فولوديمير، ما الذي يغضب إذن في أن جزءا من أوكرانيا سوف يسمى روس. طالما قلت ذلك بنفسك. أحسنت".

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وكان زيلينسكي قد وصف أوكرانيا بأنها الوريث الشرعي الوحيد لـ "روس الكييفية"، وهي دولة اتحادية واسعة ضمت السلاف الشرقيين والفنلنديين في أوروبا منذ أواخر القرن التاسع وحتى منتصف القرن الثالث عشر، وكانت تضم كلا من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس حاليا، وامتدت من البحر الأبيض في الشمال وحتى البحر الأسود في الجنوب، ومن منابع نهر فيستولا في الغرب، وحتى شبه جزيرة تامان في الشرق، موحدة معظم القبائل السلافية الشرقية.

وأدلى الرئيس الأوكراني بهذا التصريح اليوم الخميس، 28 يوليو، في رسالة له بالفيديو بمناسبة يوم الدولة الأوكرانية، الذي تحتفل به البلاد للمرة الأولى. وقال زيلينسكي في رسالته المصورة: "لسنا مستعمرة، ولا دولة ذات حكم ذاتي، وإنما نحن بلد مستقل غير قابل للتجزئة، يبلغ عمره على الأقل ألفا وخمسمئة عام، حينما أنشأ كي، وشيك، وخوريف، وليبيد، عاصمة أوكرانيا. الوريث الشرعي الوحيد لروس الكيفية، وإنجازات حكامنا أسكولد ودير، والنبي أوليغ، والأمير إيغور، والأميرة أولغا التي ترقى لمقام الرسل".

وقد تم تصوير هذا المقطع على خلفية النصب التذكاري لفلاديمير الكبير على ضفاف نهر دنيبر.

المصدر: تليغرام+تاس