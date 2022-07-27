"تيفاع" الإسرائيلية ستدفع تعويضات بـ4.25 مليار دولار في قضية أزمة المواد الأفيونية بالولايات المتحدة

أفاد الإعلام العبري بأن شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفاع" توصلت إلى اتفاق تسوية مبدئي لحل أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، وبموجبه ستدفع تعويضات تزيد على 4.25 مليار دولار.

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وأوضحت هيئة البث الرسمية "كان" أن "تيفاع" تعتبر واحدة من شركات الأدوية التي قدمت بحقها آلاف الدعاوى، وأن التسوية التي تم التوصل اليها ستنهي النقاشات القضائية.

وشددت الشركة الإسرائيلية على أنه "لن يكون بها أي اعتراف بارتكاب أي مخالفات"، في حين أن وزارة العدل في الولايات المتحدة اتهمت شركات الأدوية بالتواطؤ مع الشركات المنافسة لرفع أسعار الأدوية المكافئة، واتهمت "تيفاع" بتنسيق الأسعار مع تلك الشركات على مدار سنوات ابتداء من 2013.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن "الزبائن الأمريكيين دفعوا مقابل الأدوية التي اشتروها نحو 350 مليون دولار أكثر مما ينبغي عليهم دفعه، بسبب تنسيق الأسعار، حيث أن القرار بمحاكمة شركة "تيفاع" جاء بسبب رفضها قبول تسوية تشمل اعترافها بالذنب ودفع غرامة.

هذا ووافقت الشركات الخمس الباقية التي اتهمت بتنسيق الأسعار على تسوية الأمر خارج المحكمة، إذ أن شركة "ساندوز"، وهي شركة تابعة لشركة "نوفارتس" السويسرية، وافقت على دفع غرامة قيمتها 195 مليون دولار، والشركة الأمريكية التابعة لشركة الأدوية الإسرائيلية "تارو" وافقت على دفع غرامة بقيمة 205 ملايين دولار.

تجدر الإشارة إلى أن وباء المواد الأفيونية والادمان على المسكنات القوية، تسبب بوفاة أكثر من نصف مليون أمريكي خلال العقدين الماضيين.

المصدر: "I24"