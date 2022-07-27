البيت الأبيض يعلق على خطط أردوغان لزيارة روسيا

أعلن البيت الأبيض تعليقا على الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا، أنه يترك للرئيس التركي أن يتحدث عن أسباب زيارته.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "لدى تركيا علاقات ثنائية مع روسيا، وهم شاركوا في العمل مع روسيا على إنشاء مركز التنسيق المشترك (الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية)".

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وتابع: "أنا على قناعة بأن لديهم الكثير من الأمور. ونحن نحافظ على اتصالاتنا مع تركيا دائما بشأن العديد من القضايا، بما فيها محاربة الإرهاب في سوريا، والناتو وكذلك الأحداث في أوكرانيا".

وأضاف: "ونحن سنطور العلاقات مع تركيا. وأعتقد أنه من الأفضل أن أترك للسيد أردوغان أن يتحدث عن اسباب زيارته".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة روسيا في 5 أغسطس المقبل، حيث من المتوقع أن يجري مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: تاس