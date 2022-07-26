"ميشلين" الفرنسية تكشف عن خسارة 202 مليون يورو بسبب انسحابها من روسيا

أعلنت شركة "ميشلين" الفرنسية لتصنيع الإطارات عن خسارة 202 مليون يورو بسبب انسحابها من روسيا، وفق ما كشفه التقرير نصف السنوي للشركة الصادر يوم الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة: "النتيجة الصافية الموحدة البالغة 843 مليون يورو تتضمن خسارة انخفاض قيمة قدرها 202 مليون يورو تتعلق بتعليق عملياتنا في روسيا".

ومع ذلك، وفقا للشركة، ارتفعت مبيعات النصف الأول بنسبة 18.7%. كما ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.5 مليار يورو، وتشير ميشلين إلى أنه بسبب الأزمة الأوكرانية وتعطل سلسلة التوريد، كانت مبيعات الإطارات أقل من المتوقع في كل مكان، باستثناء أوروبا الشرقية والصين، حيث ظلت المؤشرات مستقرة.

وفي أوائل يونيو، أعلنت شركة تصنيع الإطارات أنها ستوقف عملياتها في روسيا بحلول نهاية عام 2022، وتحويل القسم الروسي إلى إدارة محلية. وقالت الشركة، التي علقت عملياتها في مارس، في بيان إنها غير قادرة على مواصلة الإنتاج بسبب "مشكلات الإمداد وسط حالة من عدم اليقين العام".

المصدر: تاس