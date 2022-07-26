بوريل يعلن عن مقترحات لتجديد الاتفاق النووي الإيراني تتضمن تنازلات "تم الحصول عليها بشق الأنفس"

أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن قدم نص يحتوي على اقتراحات لتجديد الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي يعتبره أفضل صفقة ممكنة مناسبة للتنفيذ.

وبعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة في فيينا والعديد من التفاعلات مع أعضاء خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة، قال بوريل في مقال كتبه في صحيفة Financial Times إنه "يدرك أن مساحة الحلول الوسط الإضافية ذات المغزى قد استنفدت".

وأضاف: "الآن اقترحت نصا يفصل رفع العقوبات، بالإضافة إلى الخطوات المتعلقة بالمسألة النووية اللازمة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع أن "هذا النص يمثل أفضل صفقة ممكنة، والتي أعتقد بصفتي ميسّر المفاوضات أنها ممكنة".

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يشمل جميع العناصر الرئيسية ويتضمن "تنازلات تم الحصول عليها بشق الأنفس لجميع الأطراف".

وأردف قوله: "لا أرى أي بديل آخر شامل أو فعال يمكن تحقيقه".

المصدر: "نوفوستي"