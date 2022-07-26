ألمانيا تعلن عن تسليم كييف منظومات إطلاق صواريخ "مارس-2"

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أن ألمانيا سلمت لكييف أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ""مارس-2 (Mars-II)، التي كانت قد وعدت بها أوكرانيا من قبل.

وبالإضافة إلى ذلك قالت وزيرة الدفاع إن ألمانيا سلمت كييف 3 مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.

في وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع بأن ألمانيا لم تعد قادرة على توفير الأسلحة لكييف من مخزون الجيش الألماني.

في نفس الوقت شددت على أن برلين ستواصل دعم أوكرانيا، لكنها لم توضح بأي طريقة.

المصدر: تاس