بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا وسوريا

وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات المناهضة لروسيا وسوريا، وفقا لبيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: "تمت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا و 5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سوريا".

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وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عددا من المحافظين الروس.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات عير مسبوقة على الاتحاد الروسي.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

المصدر: نوفوستي