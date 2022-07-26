الكرملين يشيد بإجراءات الأجهزة الخاصة الروسية التي حالت دون اختطاف طائرات مقاتلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يثمن عاليا إجراءات الأجهزة الخاصة الروسية، التي أحبطت عمل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: " .. هناك الكثير من المعلومات. بالطبع، هذا عمل فعال للغاية يقوم به ضباط مكافحة التجسس لدينا. لذلك، مثل هذا التقييم يثمن عاليا".

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كانت تهدف لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت تعمل بالتنسيق مع استخبارات بلدان حلف شمال الأطلسي، وقدمت الاستخبارات البريطانية الدعم الرئيسي في هذه العملية.

المصدر: RT + سبوتنيك