أردوغان: تعامل واشنطن مع "وحدات حماية الشعب الكردية" سيؤدي إلى سقوطها في الحفرة التي حفرتها

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تعامل والولايات المتحدة مع "وحدات حماية الشعب الكردية" سيؤدي إلى "سقوطها في الحفرة التي حفرتها".

وفي تصريح لقناة "تي آر تي" التركية، قال أدروغان: "تعامل الولايات المتحدة مع تنظيم "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب الكردية) سيؤدي إلى سقوطها في الحفرة التي حفرتها".

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وعلّق على أحداث دهوك في العراق، قائلا: "رأينا مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي".

وأضاف أن "هذا الهجوم يشبه الأعمال الإرهابية المعتادة التي يشنها "بي كي كي" وذراعيه في سوريا "واي بي جي" و"بي واي دي".

وأوضح أن بلاده دعت "الولايات المتحدة وروسيا والأشقاء في العراق كي لا يقعوا في فخ تحميل تركيا المسؤولية".

وتابع أن "سوريا أصبحت بؤرة للتنظيمات الإرهابية وعلى روسيا وإيران اتخاذ موقف حيالها".







المصدر: "الأناضول"