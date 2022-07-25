اليابان.. إصابة 42 شخصا بهجمات القردة

أصيب 42 شخصا بجروح بسبب قرود مكاك شاردة في مدينة ياماغوتشي في غرب اليابان منذ بداية يوليو، في هجمات على نطاق غير اعتيادي أرغمت السلطات المحلية على استخدام بنادق التخدير.

وتنتشر قرود المكاك في الأرخبيل الياباني، حيث ينظر إليها أحيانا على أنها مصدر إزعاج، إذ تقتحم المنازل أو تنهب المحاصيل. ومع أنه من غير المعتاد أن تهاجم هذه القرود الصغيرة مباشرة البشر، تعرض أطفال وبالغون على السواء لهجمات من هذه الحيوانات من خدش أو عض في الأسابيع الأخيرة.

وقال موظف في بلدية المدينة اليابانية لوكالة "فرانس برس" إن "ياماغوتشي بأكملها محاطة بالجبال، لذا من غير النادر أن نصادف القردة فيها"، مشيرا إلى أن "تسجيل هجمات كثيرة في مثل هذه الفترة القصيرة أمر غير شائع".

وأضاف: "في البداية، كانت الهجمات تستهدف الأطفال والنساء فقط. لكن في الآونة الأخيرة، استُهدف رجال مسنون وبالغون أيضاً".

وتقوم السلطات المحلية بدوريات منذ الهجمات الأولى في 8 يوليو، لكنها فشلت حتى الآن في الإمساك بأي من قرود المكاك. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الهجمات مرتبطة بمجموعة منعزلة عدوانية من القرود، أم أنها تعكس سلوكا بات منتشرا على نطاق واسع.

المصدر: "أ ف ب"