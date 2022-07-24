لافروف يطمئن القاهرة بشأن إمدادات الحبوب ويؤكد تمسك موسكو بالإيفاء بجميع التزاماتها

طمأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجانب المصري بشأن مخاوفه المرتبطة بأزمة الغذاء، مؤكدا على تمسك مصدري الحبوب الروس بالإيفاء بجميع التزاماتهم.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري "أكدنا تمسّك المصدرين الروس للحبوب بالإيفاء بجميع التزاماتهم".

وأضاف أن "الرئيس فلاديمير بوتين أكد على ذلك أيضا خلال محادثة هاتفية أجريت مؤخرا مع الرئيس المصري السيسي".

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد: "أصر المفاوضون الروس في محادثات إسطنبول على أن تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية يجب أن يتم حله بطريقة الحزمة الشاملة، ولم تكن روسيا لتبرم صفقة (الغذاء) إذا لم يتم حل مشكلة رفع الحظر عن تصدير الحبوب الروسية".

وأكد لافروف على أن "الأوكرانيين يقومون بإزالة الألغام من مياههم الإقليمية والسماح للسفن بالمغادرة من هناك، أثناء عبورهم البحار، ستعمل روسيا وتركيا على ضمان أمنهما من خلال قواتهما البحرية".

وشدد لافروف على أنه "فيما يتعلق بتصدير الحبوب الروسية، فقد تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الأزمة الأوكرانية كان لها تبعات على مصر لا سيما في جوانب الأمن الغذائي، والطاقة، والتضخم، وعلى سلاسل الإمداد.

وفي وقت سابق اليوم، إلتقى لافروف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحسب بيان الرئاسة المصرية،تمت مناقشة "بعض الموضوعات الثنائية.. في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات".

المصدر: RT