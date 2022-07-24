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لافروف: نرحب باهتمام مصر بالعمل المشترك في منظمة شنغهاي للتعاون وفي "بريكس+"

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لافروف: نرحب باهتمام مصر بالعمل المشترك في منظمة شنغهاي للتعاون وفي
AP
وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والروسي سيرغي لافروف، القاهرة، 24 يوليو 2022
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ترحب باهتمام مصر بحصولها على وضع شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وبمشاركتها في عمل "بريكس+".

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي في القاهرة، اليوم الأحد، بعد محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري: "إننا نرحب باهتمام أصدقائنا المصريين بالحصول على وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في القمة الجديدة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر القادم، ونرحب بمشاركة مصر في عمل "بريكس+"، وجرت قمة "بريكس+" في يونيو الماضي بقيادة الصين".

وأشار لافروف إلى أن الجانبين الروسي والمصري قاما اليوم بتبادل آرائهما في كيفية مساعدة مصر في عمل هاتين المنظمتين الدوليتين.

المصدر: نوفوستي

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