لوكاشينكو: بيلاروس جاهزة لتوسيع التعاون مع مصر

هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بيوم الثورة وهو العيد الوطني في هذا البلد العربي.

وجاء في تهنئة وجهها لوكاشينكو إلى السيسي، اليوم السبت: "حققت مصر تحت قيادتكم نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابثة وتحقيق مستوىات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية".

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس تعير اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع مصر كالشريك الأهم والأكثر نفوذا في القارة الإفريقية.

المصدر: Belta