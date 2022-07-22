الحاخام الأكبر في الإمارات يكشف عدد اليهود هناك

أعلن الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي إيلي عبادي عن توسع الجالية اليهودية في الإمارات لتصل إلى أكثر من 600 عضو منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم.

وقال عبادي في حديث لموقع "i24 News" الإسرائيلي في نسخته الإنجليزية، إن الجالية اليهودية في الإمارات قد نمت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وتولى العبادي منصبه في الإمارات بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020.

وأدت عملية التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، إلى زيادة قياسية في التعاون التجاري والدفاعي.

ووفقا للحاخام إيلي عبادي، فقد كان لاتفاقيات إبراهيم تأثير إيجابي على حياة الجالية اليهودية في الإمارات.

وصرح بأنه عندما وصل إلى البلاد كان عدد أعضاء الجالية اليهودية أقل من 200 شخص، مضيفا أنه الآن يوجد 600 شخص إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في الإمارات.

وأضاف: "لدينا أكثر من خمسة أو ستة مطاعم يهودية، والعديد من أماكن العبادة والصلاة في جميع أنحاء البلاد".

وعلق عبادي على الجدل الذي أثاره صحفي إسرائيلي يور تقريرا في مدينة مكة المكرمة في السعودية، قائلا إن ذلك "الحادث مؤسف"، داعيا إلى مزيد من الاحترام بين دول الجوار.

وأردف عبادي بالقول "إن أفضل طريقة لمصادقة أشخاص لم نكن أصدقاء لهم من قبل لأي قضية وأسباب سياسية أو غيرها هي التعرف عليهم واحترام قوانينهم ودينهم، ومنح التبجيل المناسب لتقاليدهم".

وأضاف أنه أوصى وزارة الخارجية الإسرائيلية ووكالات السفر في الدولة بإعداد "قائمة بما يجب عمله" للسياح الإسرائيليين الذين يأتون إلى الإمارات لتجنب المواقف الصعبة والمحرجة.

وكان عبادي قد أعلن في أبريل الماضي أن محادثات جارية لإنشاء أول حي يهودي في دول مجلس التعاون الخليجي، يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين اتخذوا من الإمارات مقرا لإقامتهم، حسبما أفاد الموقع الإسرائيلي.

ولم تعلن الإمارات من قبل عن خطط لإنشاء حي يهودي، ولم يوضح الحاخام وقتها مع أي الجهات يجري محادثاته، لكنه قال إنه تحدث مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع.

المصدر: موقع "i24 News" الإسرائيلي