المتحدث باسم أردوغان يعلق على حادثة تحطيم قبور يهودية في إسطنبول (صور)

أفادت الجالية اليهودية في تركيا بأن عشرات القبور اليهودية تضررت أو دمرت في مقبرة عمرها 600 عام، في حي هاسكوي باسطنبول الأسبوع الماضي.

وقال حساب الجالية اليهودية التركية على "تويتر" "تم دخول مقبرة هاسكوي في منتصف الليل، وتم تدمير 36 من شواهد القبور".

وأشارت الصحيفة الأسبوعية اليهودية التركية "Alom Gazetesi" إلى أن تدمير 81 من شواهد القبور.

ونقلت عن ممثلي الجالية قولهم "إنهم رفعوا تظلما إلى السلطات المختصة مع جميع الصور والتسجيلات الليلية".

Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir.

Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.@TC_icisleri@TC_istanbulpic.twitter.com/8vapMNW6o8 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

وندد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما حصل ووصف الهجوم على المقبرة اليهودية بـ"الهجوم الشنيع".

وقال في تغريدة: "لن نسمح أبدا لمن يهاجم القيم المقدسة ويحاول زرع بذور الفتنة والعداوة في مجتمعنا".

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti.



Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz. @tyahuditoplumuhttps://t.co/mID1stWvJZ — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 15, 2022

من جانبه، كتب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على تويتر أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم واحتجازهما من قبل إدارة شرطة إسطنبول.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية