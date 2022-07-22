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الخارجية الأمريكية: واشنطن وحلفاؤها بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية

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الخارجية الأمريكية: واشنطن وحلفاؤها بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية
Sputnik
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن واشنطن وحلفاؤها بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية، وإلا فإن تكلفة هذا المورد ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

وقال نولاند خلال المنتدى السنوي الذي يُنظم في معهد أسبن: "نحتاج إلى رؤية النفط الروسي في السوق العالمية، وإلا فإن نقصه سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار".

وأضافت أن تحديد سعر النفط الروسي، بحسب رأي واشنطن وحلفاؤها، يجب أن يكون من قبيل الحد من الأرباح التي تجنيها موسكو من بيع "الذهب الأسود"، مع الحفاظ على حافز لمواصلة إمداد الأسواق العالمية بهذا المورد.

المصدر: نوفوستي

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