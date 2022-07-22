وزير إسرائيلي يعلق على الهجوم الأخير على سوريا

علق وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، على الهجوم الإسرائيلي الذي نفذ فجر اليوم الجمعة على سوريا، قائلا: "الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية".

ونقلت إذاعة ريشت بيت العبرية، عن الوزير قوله: " تحركت دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، الليلة في سوريا، لمواصلة حماية مصالحنا الأمنية".

המשבר מול רוסיה | שר התפוצות נחמן שי ל-@yaara_shapira: אנחנו פועלים במהלכים משפטיים במטרה לצמצם את הנזק, אבל במקביל מדינת ישראל, צה"ל, פעלו הלילה בסוריה. אנחנו ממשיכים להגן על האינטרסים הביטחוניים שלנו#הבוקרהזהpic.twitter.com/sTAFP8ZHS9 — כאן | רשת ב (@ReshetBet) July 22, 2022

هذا وأفاد التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية فوق ريف دمشق، في هجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

لكن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض قال إن غارات اسرائيلية استهدفت مواقع أمنية ومستودع أسلحة.

المصدر: RT