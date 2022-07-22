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وزير إسرائيلي يعلق على الهجوم الأخير على سوريا

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وزير إسرائيلي يعلق على الهجوم الأخير على سوريا
Globallookpress
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علق وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، على الهجوم الإسرائيلي الذي نفذ فجر اليوم الجمعة على سوريا، قائلا: "الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية".

ونقلت إذاعة ريشت بيت العبرية، عن الوزير قوله: " تحركت دولة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، الليلة في سوريا، لمواصلة حماية مصالحنا الأمنية".

هذا وأفاد التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية فوق ريف دمشق، في هجوم أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

لكن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض قال إن غارات اسرائيلية استهدفت مواقع أمنية ومستودع أسلحة.

المصدر: RT

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