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الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي بعقوباته يزج نفسه في مأزق

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الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي بعقوباته يزج نفسه في مأزق
Sputnik
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، يواصل زج نفسه في مأزق.

وقالت زاخاروفا: "يواصل الاتحاد الأوروبي، بإصرار يُحسد عليه، زج نفسه في مأزق".

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وأشارت إلى أنه على خلفية السياسة الضغط العبثية على روسيا، فإن "العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في وقت سابق أن سياسة العقوبات لم تحقق التوقعات المرجوة، وبسببها أطلق الاقتصاد الأوروبي النار على رئتيه وها هو يختنق الآن.

المصدر: RT

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