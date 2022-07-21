قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط: نستعد لهجوم إيراني ضد مصالحنا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgve
قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن جهات مرتبطة بإيران قد تستهدف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط أليكس غرينكويتش قوله إن أمرا ما سيحدث ويؤدي لتخطيط وإعداد هجمات ضد المصالح الأمريكية.
وسيتولى غرينكويتش مهامه الجديدة في قاعدة العديد الجوية في قطر.
وتابع " نحن لا نتعرض حاليا لهجوم لكن الإعداد لهجمات متواصل".
المصدر: أسوشيتدبرس