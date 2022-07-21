قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط: نستعد لهجوم إيراني ضد مصالحنا

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن جهات مرتبطة بإيران قد تستهدف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط أليكس غرينكويتش قوله إن أمرا ما سيحدث ويؤدي لتخطيط وإعداد هجمات ضد المصالح الأمريكية.

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وسيتولى غرينكويتش مهامه الجديدة في قاعدة العديد الجوية في قطر.

وتابع " نحن لا نتعرض حاليا لهجوم لكن الإعداد لهجمات متواصل".

المصدر: أسوشيتدبرس