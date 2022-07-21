رئيس دونيتسك يكشف عن خطوات أوكرانية غير ودية تجاه سوريا منذ 2018

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن كييف بدأت باتخاذ خطوات غير ودية تجاه سوريا منذ العام 2018.

وقال بوشلين: "اتخذت كييف خطوات غير ودية في 2018، عندما رفضت تجديد التأشيرات للدبلوماسيين السوريين. ولهذا السبب فإن كل شيء واضح هنا. ولا شيء هنا يفاجئ أحدا".

وأكد أن جمهورية دونيتسك ستبني "علاقات ودية ومفيدة للطرفين" مع سوريا، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية.

وقررت سوريا في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا ردا على خطوة مماثلة من قبل كييف.

المصدر: نوفوستي