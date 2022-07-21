موسكو تحظر دخول 39 مواطنا أستراليا إلى الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن منع 39 مواطنا أستراليا من دخول الأراضي الروسية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس: "استجابة للقرار السابق الذي اتخذته كانبيرا الرسمية بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالي لقانون ماغنيتسكي، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى "قائمة الإيقاف" الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية".

كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة المشاعر المعادية للروس واتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ "بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة".

المصدر: الخارجية الروسية